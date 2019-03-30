لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في فروع ” بن زقر ” التجارية بجدة
فتحت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية ، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للمواطنين من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصص الهندسة ، وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها بجدة .
وأبانت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :
. مدير صيانة المنشآت
. فني صيانة معدات
. فني إصلاح- صيانة
وأوضحت أنّ التقديم مُتاحٌ بدءاً من تاريخ 28 مارس 2019م حتى تاريخ 27 مايو 2019م ، وذلك على الرابط التالي :هنا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 48515 ] نشر منذ 37 دقيقة
باالتوفيق
مع العلم أني ماعندي بكالوريوس ولادبلوم
لكني أتحداهم الي بشهايدهم كلهم
وأغبر عليهم بعد🤗