لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في فروع ” بن زقر ” التجارية بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية ، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للمواطنين من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصص الهندسة ، وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها بجدة .

وأبانت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :

. مدير صيانة المنشآت

. فني صيانة معدات

. فني إصلاح- صيانة

وأوضحت أنّ التقديم مُتاحٌ بدءاً من تاريخ 28 مارس 2019م حتى تاريخ 27 مايو 2019م ، وذلك على الرابط التالي :هنا