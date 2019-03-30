  • السبت 30

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في فروع ” بن زقر ” التجارية بجدة

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في فروع ” بن زقر ” التجارية بجدة

لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة في فروع ” بن زقر ” التجارية بجدة
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بن زقر التجارية، المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية ، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية الشاغرة للمواطنين من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في تخصص الهندسة ، وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها بجدة .

وأبانت الشركة أن الوظائف المطلوبة هي :
. مدير صيانة المنشآت
. فني صيانة معدات
. فني إصلاح- صيانة

وأوضحت أنّ التقديم مُتاحٌ بدءاً من تاريخ 28 مارس 2019م حتى تاريخ 27 مايو 2019م ، وذلك على الرابط التالي :هنا


الوسوم:,

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *