بالصور.. تآكل شعر فتاة بطريقة مروعة بسبب الصبغة المنزلية

أميرة خالد(صدى):

أصيبت فتاة تٌدعى ” جوزي لارو ، 19 عاماً ” ، بالصدمة ، عقب رؤيتها لشعرها يتساقط بطريقة مروعة قعب تأكله بسبب صبعه منزلياً بمنتج رخيص وصل سعره إلى 4 دولارات .

وكانت جوزي تمتلك شعرا بنيا كثيفا وطويلا وما إن وضعت المادة على رأسها لتبييضه حتى شعرت كأن رأسها يحترق، وبعد 20 دقيقة كان شعرها يتآكل من فروة رأسها متساقطا أرضا بشكل مروع.

تركت الفتاة في حالة صدمة بشكل متقطع بألوان متعددة، وقضت أكثر من 5 ساعات في صالون التجميل لإعادة إصلاح شكله فقط لذلك قامت بتحذير الكثيرين من المنتج.