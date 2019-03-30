طبيب يستأصل رحم سيدة أثناء الولادة.. و ” تنفيذ جازان ” تجبره على تعويضها

تركي السالم(صدى):

أصدرت محمكة التنفيذ في منطقة جازان، اليوم السبت، حكمًا بإجبار طبيب على تعويض سيدة استأصل رحمها بعد عملية ولادة قيصرية؛ حيث حكمت ضدّه بتنفيذ كامل السند وقيمته 100 ألف ريال خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ بالتنفيذ، وحذّرته في حال عدم التنفيذ، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات النظامية.

ومن جانبه، قال زوج المريضة في دعواه أمام الهيئة الصحية الشرعية بجازان، أن الطبيب قال له: ” دون توقيع لن نتدخل لإنقاذ زوجتك ” ؛ فتلك هي العبارة التي أجبرته لتوقيع الموافقة باستئصال رحم زوجته؛ إن استدعت الحالة في أثناء عملية ولادة قيصرية، أعقبها نزيف حاد وتوقف للقلب.

وأوضح إن زوجته دخلت إلى أحد مستشفيات جازان لإجراء عملية ولادة قيصرية بعد أن حدّد الطبيب ذلك عقب إجرائه الفحوص والأشعات اللازمة، ثم دخلت في نزيف حاد استمر لمدة 6 ساعات دون متابعة طبية؛ مؤكدًا غياب التدخل السريع مع النزيف المستمر تسبّبا في توقف قلب المريضة.

واستدعى ذلك عمل إنعاش قلبي رئوي مع صدمات كهربائية، وأن الأطباء لم يلاحظوا ذلك النزف الدموي إلا بعد توقف القلب؛ لافتًا إلى أن زوجته دخلت العناية المركزة بعد ذلك، ومنها إلى العمليات لاستئصال الرحم، وتمّ إجباره على توقيع أوراق عدة لا يعلم محتواها وكانت خالية من أيّ تقارير طبية وعندما حاول رفض التوقيع قال الطبيب دون التوقيع لن نتدخل لإنقاذ الحالة فوقّع مرغماً.

وأشار الزوج، إلى أن زوجته بعد خروجها من العمليات للمرة الثانية استمر النزف الدموي وأدخلوها العمليات مرة أخرى وتوقف عمل الكليتين وأُصيبت بعدم تحكم في البول بسبب استئصال جزءٍ من المثانة، وعندما استردت وعيها ظهر عليها اضطراب نفسي وهذيان في الوعي؛ فيما اتضح بعد سماع أقوال الطبيب المتهم وثلاثة أطباء آخرين ودراسة القضية ومراجعة الملف الطبي للقضية، وجود قصور في الإجراء المتخذ من قِبل الطبيب وتمّ تغريمه مبلغ 100 ألف ريال.