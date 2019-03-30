الصحافة المغربية تبرز دور حمدالله في فوز فريقه على الهلال

طلال الغامدي(صدى):

كشفت وسائل إعلام مغربية ، عن أهمية الدور الكبير الذي لعبه الثنائي الرزاق حمد الله وزميله نور الدين أمرابط في فوز ناديهم النصر على حساب الهلال ، في الجولة الـ25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت ، أن حمدالله تمكن من مواصلة التميز والنجاح بالتربع على صدارة هدافي الدوري السعودي للمحترفين ساهم بشكل رائع خلال المباراة في فوز فريقه بالهدف الأول الذي سجله في مرمى علي الحبسي.

وحصل أمرابط على الإشادة أيضاً عقب الأداء الرائع الذي قدمه في ديربي الرياض، والمساهمة في صناعة الهدف الأول.

وساهم فوز النصر في مباراة اليوم في تربع الفريق على صدارة بطولة الدوري السعودي برصيد 54 نقطة بينما توقف رصيد الهلال عند 53 نقطة.