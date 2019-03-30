فان ديك يكشف سر انتمائه لليفربول وفرصة الريدز للحصول على اللقب

ماجد محمد(صدى):

كشف مدافع ليفربول الهولندي فرجيل فان ديك عن سر انضمامه للريدز مطلع العام الماضي ، مؤكداً أن الخطوة كانت تلبيةً لطموحه إذ دائماً ما كان يرى ليفربول منافس قوي على الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا .

وقال فان ديك أن الفريق عليه الآن أن يستفيد من موقفه في كلا البطولتين في سعيه للفوز بلقب هذا الموسم .

ويعتبر ليفربول الآن في صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية، مع تبقي سبع جولات على نهايتها ، بينما وصل إلى الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا وصل الفريق .

ويرى المدافع الهولندي أن الفريق عليه الآن أن يستفيد من موقفه في كلا البطولتين في سعيه للفوز بلقب هذا الموسم .

وقال : هذا الموسم أمامنا فرصة قوية للفوز بالدوري الإنجليزي ووصلنا إلى مرحلة متقدمة في دوري الأبطال، وهذا ما يتمناه أي لاعب .

وتابع : أعتقد أن الفوز بلقب هذا الموسم سيكون إنجازاً رائعاً، ونحن أمامنا فرصة كبيرة لنفعل ذلك، المهم بالنسبة لنا أن نستمتع بالمنافسة، سنقدم كل ما في وسعنا من أجل الفوز حتى لا يكون هناك ما نندم عليه في النهاية .

ومدح فان زملائه في خط الدفاع ، مؤكداً على روح الفريق التي جعلته يشعر أنه بحالة جيدة طالما انتمى إلى ليفربول .