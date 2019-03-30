تسريبات عن مواصفات هاتف  ” موتورولا ”  القادم 

وكالات(صدى):

سربت بعض مواصفات ” One Visiоn ” الذي ستطرحه ” موتورولا ” قريبا، لتنافس به أفضل الهواتف الموجودة في الأسواق.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن سعر الهاتف الرخيص نسبيا لن يتجاوز 400 دولار، إلا أنه سيتزود بمعالج “Exynоs 9610” ثماني النوى من إنتاج “سامسونغ”، وذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية بحجم 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 جيجابايت.

ومن المفترض أن يأتي “One Visiоn” بكاميرا أساسية مزدوجة بدقة (48+16) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل، تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ومن المتوقع أن هذا الجهاز سيزود ببطارية بسعة 4000 ميللي أمبير، وشاشة بمقاس 6.2 بوصة، ودقة عرض (1080/2520) بيكسل، ونظام تشغيل “Android One”، مع واجهات خاصة تؤمن الوصول السريع إلى العديد من الميزات، والتي ستكون منها ميزة “العرض المزدوج” لتمكين المستخدم من مشاهدة الفيديوهات والعمل على التطبيقات في نفس الوقت.