بالفيديو.. مفتي عكار: لن ننسى مواقف المملكة التاريخية وهجوم ” الأقزام ” دليل إفلاسهم

بيروت(صدى):

أكد مفتي محافظة عكار في شمال جمهورية لبنان على الدور القيادي للمملكة في الدول الإسلامية والشرق الأوسط للدفاع عن الإسلام والإنسانية في مواجهة التطرف والإسلام ، ومساعدة المحتاجين في كافة البقاع بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله وأيدهما – .

جاء ذلك خلال لقاءه مع وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد الله الصامل الذي زار لبنان للمشاركة في برنامج الملك عبد الله العالمي للزمالة العربية في حوار الأديان والثقافات ، والذي يشارك فيه عدد من القيادات الدينية ببيروت .

وقال مفتي عكار أن ما تتعرض له المملكة من هجمات باطلة لن ينال منها أو يعمي الأبصار عن الحقائق ويدل على إفلاس أعدائها الأقزام وصغرهم ، مشيراً إلى أن شعب لبنان لن ينسى مواقف التاريخية للمملكة .

وأثنى مفتي عكار على جهود وزارة الشؤن الإسلامية بالمملكة للتواصل مع دعاة العالم ، بغية نشر رسالة الإسلام الوسطية ، وإعلان مواقفه الرافضة والثابته ضد الإرهاب وكل من يحرض عليه .