اللبن الزبادي يساعدك في تخطي مواقف ” الزغطة ” المحرجة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يؤدي الأكل أو الشرب بسرعة، أو تناول بعض الأدوية، أو ابتلاع هواء أثناء بلع الطعام، أو التوتر والقلق أو البكاء، في بعض الأوقات إلى حدوث الزغطة أو الحازوقة؛ مما يوقع الأفراد في مواقف محرجة خاصة مع عدم التغلب عليها بشرب الماء مثلًا وهي الطريقة المتداولة.

وهناك وسيلة للتخلص من ” الزغطة ” ومنها تناول بضع ملاعق من اللبن ” الزبادي ” لتعديل مستويات الحموضة في المعدة سريعاً، وإيقاف الزغطة المستمرة؛ كما أن العسل وسيلة فعّالة لتخفيف آلية الزغطة وإيقافها.

ويمكن أيضًا التغلب عليها من خلال، مضغ شريحة من الزنجبيل أو تناول شاي الزنجبيل يساعد على تخفيف توتر المعدة وتحسين الهضم، وضمان عدم معاودة الزغطة؛ فيما يمكنك اتباع طريقة الغطاسين في إيقاف الزغطة، بالضغط على الأذنين لـ 20 ثانية مع حبس النفس، فيتم تعديل الضغط الداخلي وتنتهي نوبة الزغطة.