أمانة العاصمة المقدسة تنفي إتلاف الزهور وتؤكد استخدامها بالميادين

حسين العلي(صدى):

إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي توضح رفع مخلفات الزهور بمنطقة مهرجان الزهور الذي أقيم مؤخرا.

تود أمانة العاصمة المقدسة أن توضح للعموم بأنه وبعد النجاح الكبير الذي تحقق – ولله الحمد – لمهرجان الزهور في نسخته الأولى وتحقيقه للأهداف المنشودة و تجاوزه عدد زواره. اكثر من 100 الف زائر وحصوله على إشادة الجميع .

وبعد نهاية فترة إقامة المهرجان أتاحت الامانة الفرصة لجميع الزوار بالتقاط الزهور من السجاد وبقیت الزهور متاحة في الموقع حتى نهاية يوم الجمعة الموافق ۲۲-۷-۱۶۶۰ه ولمدة اسبوع كامل حيث تم توزيع عدد ۲۰۰ الف زهرة للمواطنين كما قامت ادارة الحدائق بنقل الزهور الصالحة وزراعتها في عدد من الحدائق والميادين بمكة المكرمة والاستفادة منها في ميدان زمزم وممشى النسيم وحديقة الحسينية كما هو موضحا في الصور المرفقة و تم توزيع عدد منها لبعض الجهات الحكومية وتبقى في الموقع عدد من الزهور التالفة لا تتجاور نسبتها ۱۰ % من اجمالي الزهور التي شكلت السجادة حيث قامت الأمانة بتنظيف وتطهير الموقع في أسرع وقت وتم استخدام المعدات والآليات والعمالة لرفع مخلفات الموقع و تهيئته لوضعه السابق .

يذكر ان الزهور التي استخدمت في السجادة بأشكال هندسية إسلامية هي من الحوليات الشتوية والصيفية والتي لها عمر محدد سواء زرعت في بيئة ترابية أو بقيت في مراكنها .

و تؤكد أمانة العاصمة المقدسة حرصها التام على الاستفادة القصوى من الزهور وتسخير كافة الإمكانات للمحافظة على البيئة وتهيئة الأجواء الصحية بأطهر البقاع .