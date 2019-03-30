بالصور.. واقعة مرعبة.. استيقظ من نومه فوجد وحش تحت السرير

نيودلهي(صدى):

شهدت احدى القرى الهندية واقعة مرعبة تعرض لها مزارع صبيحة يوم مخيف ، يشبه ما يحدث في القصص الأسطورية .

وتفصيلاً ، فقد استيقظ المزارع على نباح شديد للكلاب بعدها بلحظات شعر بهزات تحت سريره ليلقى نظرة تحت السرير ويفاجئ بوحش حقيقي عيناه لامعان ومن ثم هرع إلى أهالي القرية .

وعندما تم ابلاغ الشرطة تبين أن هذا الوحش ما هو إلا أنثى تمساح عملاقة، طولها 2.5 متر، خرجت من نهر يبعد عن القرية نحو 500 متر فقط للبحث عن مكان هادئ لوضع بيوضها .

وتمكن عناصر إدارة الغابة في نهاية الأمر من دفع أنثى التمساح على دخول قفص، حيث نقلت إلى بحيرة مجاورة تحتوي على 150 تمساحا .

الجدير بالذكر أن ولاية جوجارات الهندية شهدت منذ عام 2013 حوالي 60 هجوما من التماسيح مستهدفة البشر .