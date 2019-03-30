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” الأرصاد ” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران

” الأرصاد ” تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران
نجران(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، ووجود تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الإرتفاع قد يتخللها سحب رعدية ممطرة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.


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