قبل الربيع.. وصفات طبيعية للحصول على بشرة ناعمة كالورد

متابعة- أميرة خالد(صدى):

مع قدوم فصل الربيع يزداد الخروج للحدائق والمنتزهات مع التعرض لآشعة الشمس التي تزداد حدة مع دخول الصيف ،لذا ينصح خبراء الجمال بالمداومة على عدد من الوصفات الطبيعية والتي تكسب بشرتكِ نعومة ونضارة فائقة .

وفي هذا السياق نقدم لكي اسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة :

1-” ماسك السكر والعسل والأوفاكادو المهروس للتقشير والتفتيح : عن طريق خلط ملعقة من كل صنف مع بعض الحليب ويتم وضع المزيج لمدة نصف ساعة فقط أو حتى يجف ، ومن ثم غسله بالماء الفاتر .

2- ماسك الخميرة والعسل : عن طريق خلط ملعقة منهما مع ملعقة صغيرة من الماء الدافئ ، ويتم توزيعه وتركه على البشره حتى تشعرين بالشد في الوجه والرقبة ، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر بعد فركه .

ويعمل الماسكين على امداد البشرة بالكولاجين وتقشير الجلد الميت ، وامداد البشرة بالفيتامينات مما يكسبها نعومة ونضارة ويفضل اعتمادهما اسبوعياً .