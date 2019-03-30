مطربة أمريكية: كنت أخدر الرجال وأسرقهم ” من أجل الصمود “

واشنطن(صدى):

خرجت نجمة الراب الأمريكية كاردي بي عن صمتها إيزاء فضيحة الفيديوهات التي تم التقاطها لها أثناء سرقة عدد من الرجال بعد تخديرهم .

واعترفت ” كاردي ” الحاصلة على جائزة ” غرامي ” بمهنتها التي كانت تقوم بها قبل ثلاث سنوات فقط وانتشرت فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الأخيرة ، قائلة : هذا ما كنت أقوم به من أجل الصمود والبقاء .

وقالت عبر ” إنستجرام ” : تكلّمت عن الأمور التي أجبرت على القيام به في الماضي (…) للصمود والبقاء ، فعلت تلك الأمور في ذلك الوقت لأنه لم يكن لدي خيارات كثيرة .

وتابعت : كنت محظوظة بالخروج من تلك المرحلة لكن هذه ليست الحال بالنسبة إلى العديد من النساء .