انقطاع الطمث المبكر يزيد خطر الإصابة بالخرف

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة جديدة، عن وجود علاقة وطيدة بين الدورة الشهرية ومرض الخرف؛ لافتةً إلى أن النساء اللائي يبدأن الدورة الشهرية في عمر متأخر، أو يتعرضن لانقطاع الطمث المبكر، يزيد لديهن خطر الإصابة بالخرف.

ومن جانبها، أوضحت المعدة الرئيسة للدراسة، الدكتورة باولا جيلزانز، وهي عالمة في قسم الأبحاث في كايزر بيرمينتي: ” من المهم دراسة أي عوامل خطر خاصة بالنساء، حيث أنها قد تقودنا في نهاية المطاف إلى نقاط تدخل محتملة ” .

وأشارت الدراسة إلى أن النساء اللائي بدأن دورة الحيض الأولى في سن 16 عاما أو أكثر، كن عرضة للإصابة بالخرف بـ 23% أكثر من أولئك اللائي بدأن دورة الحيض في سن 13 عاما أو أقل، كما أن النساء اللائي دخلن مرحلة انقطاع الطمث قبل سن 47 عاما، كن أكثر عرضة بنسبة 19% للإصابة بالخرف من النساء اللائي تعرضن له بعد سن 47 عاما.

وكانت النساء اللائي تقل سنوات الإنجاب لديهن عن 34 سنة، أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بالخرف، واللواتي خضعن لعملية استئصال الرحم أكثر عرضة بنسبة 8% لخطر الإصابة بالخرف مقارنة بمن لم يخضعن لهذا الإجراء.