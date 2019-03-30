30 رجل أعمال تحت الإقامة الجبرية يستغيثون بالحكومة اليمنية

فهمي محمد(صدى):

قال مسؤول يمني، إن 30 من رجال الأعمال البارزين يقبعون تحت الإقامة الجبرية المفروضة عليهم من قبل مليشيا الحوثي في صنعاء، مبينا أنهم طلبوا من الحكومة اليمنية إيجاد طريقة لإخراجهم بشكل عاجل من المدينة، بعد تلقيهم تهديداً مباشراً بالقتل.

وأشار إلى أن المليشيات رصدت كافة الأصول والممتلكات المالية لرجال الأعمال المتواجدين في صنعاء، وجميع العمليات المالية التي نفذت منذ مطلع العام، استعدادا للاستيلاء عليها حال رفضوا تنفيذ الأوامر في تقديم الأموال.

وألزمت المليشيات وتحت تهديد السلام مديري البنوك والمؤسسات المصرفية التي ما زالت تعمل في صنعاء، بتقديم كشوف يومية عن العمليات المالية التي تجري في كل يوم.