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المحرق البحريني يحصل على موافقة الفيفا للمشاركة في الدوري السعودي

المحرق البحريني يحصل على موافقة الفيفا للمشاركة في الدوري السعودي
نواف السالم(صدى):

وافق الإتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” على مشاركة نادي المحرق البحريني في الدوري السعودي الموسم المقبل ، وذلك بعد الطلب الذي رفعه الإتحاد البحريني لـ “الفيفا” على خلفية تحفظ الإتحاد الآسيوي عل طلبه .

وأكد رئيس الإتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي آل خليفة ، أنه تلقى كتاب الموافقة من الفيفا ولم يتبق سوى موافقة الإتحاد السعودي لكرة القدم .

وكان الإتحاد السعودي ، قد كشف في وقت سابق عن مشاركة اندية من خارج المملكة ، منها المحرق البحريني ونادييًن كويتي وإماراتي .

الجدير بالذكر أن ” المحرق” يعد بطل الدوري البحريني الموسم الماضي ، ويحتل المركز الرابع خلال هذا الموسم بفارق 6 نقاط عن نادي الرفاع المتصدر قبل 5 مراحل على نهاية الدوري .


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