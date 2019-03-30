بالصور.. معلومات هامة عن المحركات وسعاتها وعدد سلندراتها

أميرة خالد(صدى):

تنتشر بين الناس في عالم السيارات مصطلحات، كـ سيارة 1600 سي سي، وسيارة 2000 سي سي، وسيارة 3000 سي سي، وسيارة 4 سلندر و6 سلندر الخ، لكن دون أن نعي الأرقام؛ بينما يحتوي جسم محرك السيارة على تجاويف اسطوانية الشكل تدعى ” قميص ” ويتحرك ضمنها أشكال اسطوانية تدعى مكابس ” بساتم ” .

ويختلف عددها من سيارة لأخرى تبدأ من 3 و4 و5 و 6 و8 و10 و12 و16 اسطوانة، وكلما زاد عدد الأسطوانات زادت قوة المحرك وزادت سعته وزاد هدوءه وتوازنه؛ فيما يعني شكل حرف (1) محرك مستقيم وهو محرك اسطواناته على على خط واحد، أي الاسطوانات بجانب بعضها البعض على صف واحد، وهي اكثر المحركات انتشارا ويتميز بالبساطة الشديدة وسهولة الصيانة وقلة الاعطال.

ويشكل 90% من محركات السيارات حاليا ولكن يعيبه طوله الزائد في حال كان اكثر من 4 سلندر، وارتفاع مركز ثقله بسبب مقاومة الجاذبية نتيجة صعود وهبوط المكابس عموديا وأهم ماينقصه انه لا يستوعب اكثر من 6 اسطوانات؛ بينما محرك على شكل H وهو محرك البوكسر وتختص فيه سوبارو اليابانية وبورش الألمانية وتكون فيه البساتم تتحرك بشكل أفقي وليس رأسي ومن هنا جاءت تسمية البوكسر اي الاسطوانات تتحرك بشكل لكمات أفقية.

وهناك محرك تتوزع فيه الاسطوانات على شكل حرف V اي تقسم البساتم إلى قسمين بينهما زاوية بشكل V تزيد وتنقص هذه الزاوية حسب تصميم المحرك ومن ميزاته امكانية تصنيع محركات ذات عدد اسطوانات كبير 8 و 10 و12و 16، والتي تكتب بشكل 16V وتعني ان محركها يحوي 16 صباب.

وفي السياق نفسه، محرك تتوزع فيه الاسطوانات على شكل حرف W اي ب 4صفوف وهو تقرييا محركين V مدموجين معا وهو محرك ضخم جدا وتصل سعته الى 10،000 CC، وعدد اسطواناته الى 16 اسطوانة؛ بينما حجم الاسطوانة هو حجم الحيز الاسطواني الذي يتحرك ضمنه المكبس ويقاس بالسم مكعب وسعة المحرك تتحدد بسعة الاسطوانة الواحدة × عدد الاسطوانات؛ حيث أن سيارة 1600cc تعني 1.6 لتر، وسيارة 2500cc تعني 2.5 لتر.