سيدة في دعوى طلاق: زوجي يدمن تصوير صديقاته بأوضاع مخلة

القاهرة(صدى):

أقدمت زوجة مصرية، على رفع دعوى طلاق ضد زوجها لسوء أخلاقه وإدمانه تصوير صديقاته فى أوضاع مخلة ومساومتهن على سلك الأعمال غير القانونية وابتزازهن لدفع مبالغ مالية؛ لافتةً إلى أنه دفع سيدات متزوجات على مشاركته تلك الأفعال والعلاقات المشبوهة من خلال ابتزازهن بصور وفيديوهات.

وأوضحت السيدة أنها: ” طوال 5 سنوات تحملت فيه تصرفاته المشينة وقيامه بمعاملتى بصورة غير أدمية وتعديه عليّ في أكثر من مرة بالضرب المبرح وطفلى، وعندما فاض بى الكيل وفضحته لاحقنى بالتهديدات ” ، مضيفةً: ” كشفت تصرفاته عندما ذهبت إحدى زميلاته وقدمت شكوى وبعدها ترك عمله وأصبح عاطل يلازم المقاهى مع أصدقاء السوء، ويطلب منى أن أخرج لأعوله حتى أستطيع أن ألاحق على مصروفاته ” .

وأضافت: ” فى البداية كنت أتحمل الإيذاء البدنى والنفسي ووقفت فى وجهه ولكن مع الوقت انهارت قوتى، عندما تم تقديم بلاغات ضده وأصبح الجميع يحملنى ذنب الصمت على إساءته فى حق السيدات التى شوه سمعتهم، هربت بسبب شعور الذنب والخوف من ملاحقته وتهديده لى بطفلى، وعدم وجود من يدافع عنى ويرحمنى من عنفه ” .