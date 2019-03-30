إنذار 3 مقاولين بسحب مشاريعهم في عسير لتأخر الإنجاز 

أبها(صدى):

أمهل المدير العام للطرق في منطقة عسير المهندس مطلق الشراري، 3 مقاولين أسبوعا قبل سحب المشاريع الخاصة بهم في حال عدم التحرك لسرعة إنجاز العمل عبر دعم تلك المشاريع بالآليات والقوى العاملة اللازمة.

وقام الشراري خلال جولة ميدانية على عدة مشروعات في المنطقة بتسجيل الملاحظات الخاصة بوسائل السلامة، كما وجه بسرعة تلافيها بما يحقق السلامة المرورية لسالكي الطريق.

وشملت جولة الشراري مشاريع الصيانة والتنفيذ للطريق الرديف الشمالي في أبها، وطريق قرية العكاس التراثية، وأعمال الإنارة لعقبة شعار، ومشروع أسفل “عقبة شعار‏ ـ محايل”، بالإضافة إلى بعض مشاريع الصيانة والتنفيذ التابعة لمحافظة محايل عسير.