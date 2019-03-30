نصائح بسيطة تساعدك على زيادة فرص الحمل

أميرة خالد(صدى):

قد يصبح أمر الحمل صعبًا بعد سن الخامسة والثلاثين؛ مما يدفع بعض السيدات إلى اللجوء للحقن المجهري أو العمليات الصعبة، ولكنهن يغفلن دور نمط الحياة الذي من الممكن أن يساعد تغيير بعض العادات الخاطئة فيه إلى زيادة فرص الحمل.

وهناك عدة نصائح لزيادة فرص الحمل هي: التقليل من تناول الكافيين، وتجنّب جميع مصادره: القهوة، الشاي، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، والشوكولا.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتناول فيتامينات الحمل، وتقليل التوتر، وتتبع موعد الإباضة؛ فضلا عن التخلص من الوزن الزائد، والإقلاع عن التدخين.