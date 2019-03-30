التوسع في مراكز تقييم حوادث السيارات واعتماد خبراء في تقييم المجوهرات
تعتزم الهيئة السعودية للمُقيٍمين المعتمدين الوسع في زيادة عدد مراكز تقييم حوادث السيارات في 13 مدينة بالمملكة بإجمالي 25 مركز بنهاية العام المقبل 2020 م .
جاء ذلك على لسان نائب الأمين العام للهيئة ” هاني الدهان ” ، الذي أكد الهيئة تعمل في التقييم بالتعاون مع منظمات دولية ، مشيراً إلى وجود خمسة مراكز لتقييم حوادث السيارات بالرياض ، و2 في جدة ، ومركزين أحدهما بالخُبر والآخر بالدمام لافتاً إل أن المركز الواحد يستوعب 400 مركبة .
وأبان ” الدهان ” أن الهيئة تعمل في مجالات أخرى كالتقييم العقاري بواقع 1600 عضو ، وتقييم المنشآت الصناعية بواقع 30 عضو مرشحين للزيادة إلى 200 عضو .
كما كشف أن الهيئة ستعتمد قريباً خبراء في تقييم الذهب والمجوهرات بنهاية العام الجاي ، مشيراً إلى حاجة السوق لهم ، بالإضافة إلى أن المحاكم ستعتمد عليهم في قراراتها بدلاً من المختصين .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 2031 ] نشر منذ 24 دقيقة
عسى خير ان شاء الله