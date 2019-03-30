التوسع في مراكز تقييم حوادث السيارات واعتماد خبراء في تقييم المجوهرات

عادل الحربي(صدى):

تعتزم الهيئة السعودية للمُقيٍمين المعتمدين الوسع في زيادة عدد مراكز تقييم حوادث السيارات في 13 مدينة بالمملكة بإجمالي 25 مركز بنهاية العام المقبل 2020 م .

جاء ذلك على لسان نائب الأمين العام للهيئة ” هاني الدهان ” ، الذي أكد الهيئة تعمل في التقييم بالتعاون مع منظمات دولية ، مشيراً إلى وجود خمسة مراكز لتقييم حوادث السيارات بالرياض ، و2 في جدة ، ومركزين أحدهما بالخُبر والآخر بالدمام لافتاً إل أن المركز الواحد يستوعب 400 مركبة .

وأبان ” الدهان ” أن الهيئة تعمل في مجالات أخرى كالتقييم العقاري بواقع 1600 عضو ، وتقييم المنشآت الصناعية بواقع 30 عضو مرشحين للزيادة إلى 200 عضو .

كما كشف أن الهيئة ستعتمد قريباً خبراء في تقييم الذهب والمجوهرات بنهاية العام الجاي ، مشيراً إلى حاجة السوق لهم ، بالإضافة إلى أن المحاكم ستعتمد عليهم في قراراتها بدلاً من المختصين .