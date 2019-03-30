سقوط 5 عمّال بانفجار ناتج عن تسرب غاز داخل مصنع في الصين

بكين(صدى):

سقط خمسة عمّال وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، في انفجار ناتج عن تسرّب للغاز في مصنع بمقاطعة شاندونغ، شرق الصين.

وأوضحت السُلطات الصينية في بيان، أنّ الانفجار وقع الليلة الماضية، في مصنع لمعالجة رمل بركاني يُستخدم خصوصًا في الزّراعة, مبينة أن السبب الأوّلي للانفجار هو ” تسرّب للغاز الطبيعي المُسال، وأنّ هناك تحقيقًا إضافيًا ” يتمّ إجراؤه. ويأتي ذلك، بعد أسبوع على انفجار مصنع للكيماويّات في يانشينغ بمقاطعة جيانغسو، شرق الصّين، أودى بحياة 78 شخصًا.