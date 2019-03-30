شرطي يدين مشهدًا ” إباحيًا ” جرح مشاعره!
أغضب مشهد ” إباحي ” شرطيا أثناء مشاهدته لحلقة من مسلسل تلفزيوني روسي ، بسبب عرضه بعض التفاصيل غير المبررة بحسب رأيه.
وتضمن المشهد الذي أثار حفيظة الشرطي الروسي، استخدام مسدس الشرطة في مشهد ممارسة الجنس مع صديقة البطل.
وقال الشرطي: ” كوطني وشرطي سابق، فإن هذا المشهد المهين يشهر بالشرطة الروسية “.
وأضاف: ” هذا المشهد الدرامي يجعل من عنصر الشرطة شخصا منحرفا جنسيا، وشرطيا غير مهني فيما يتعلق باستهتاره بسلاح الخدمة، وهذا بدوره يلقي بظلاله على وزارة الشؤون الداخلية ” .
abdul[ عدد التعليقات: 1692 ] نشر منذ 56 دقيقة
حد غصبه يفتح محطة اباحية او مسلسل روسي؟ ضربني وبكي.