سيدة تضع الطلاسم في ملابس زوجها لرغبتها في الطلاق

أبو ظبي(صدى):

اضطر رجل خليجي، إلى جر زوجته إلى المحاكم، بعدما اكتشف أنها تستخدم السحر، وترمي له الطلاسم، بين ملابسه لدفعه إلى تطليقها وكراهية أولاده.

وكان الزوج قد سيطرت عليه مشاعر سلبية كلما دخل إلى منزله، ولاحظ بالمصادفة أشياء غريبة متناثرة في خزانة ملابسه وبين أغراضه، عبارة عن طلاسم، وخيوط قديمة، وعلبة تحتوي على شيء يشبه التراب.

واكتشف أن زوجته كانت وراء كل هذه التصرفات الغريبة إذ ظنت أنها ستعالج مشكلاتها الزوجية وخلافاتها التي استمرت 13 عاماً مع زوجها بوساطة الدجالين والمشعوذين، قاصدة إبعاده عنها، وإثارة كراهيته تجاه أبنائه الثلاثة، حتى تحظى بالطلاق والحضانة.

وتدخلت نيابة الأسرة والأحداث في دبي ،بلم الشمل، ومحاولة التوصل إلى تسوية، عن طريق منحهما فرصة للحوار وإحلال الصلح، وتمكنت من ذلك، مراعاة للأبناء، ودعماً لحصولهم على حقوقهم، دون اللجوء إلى القضاء.