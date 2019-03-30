بالفيديو.. ماجد عبدالله يشبه الهلال بالخيل وزوران منعه من الانطلاق

ماجد محمد(صدى):

شبه لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، فريق الهلال في ديربي الرياض، بالخيل، مؤكدًا أن المدير الفني للزعيم زوران ماميتش هو من قيد اللاعبين ومنعهم من الانطلاق.

وقال عبدالله خلال برنامج ” الوقت الأصلي ” : ” إن زوران أخطأ في إخراج قوميز، كونه مهاجمًا هدافًا ” .

وأضاف أن المهاجم الهداف مهما كان مستواه غير جيد في الملعب لاينبغي إخراجه، لأنه قد يسجل في أي لحظة.

ماجد عبدالله لـ #الوقت_الأصلي : الهلال كالخيل في السباق يريد أن ينطلق .. و لكن المدرب زوران تشعر بأنه يقيد الفريق بشكل كبير و يمنعه من الإنطلاق #النصر_الهلال #SBC #الهلال #النصر #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/AYAvVlaAQP — برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) March 30, 2019

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