بالفيديو.. ماجد عبدالله يشبه الهلال بالخيل وزوران منعه من الانطلاق
شبه لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، فريق الهلال في ديربي الرياض، بالخيل، مؤكدًا أن المدير الفني للزعيم زوران ماميتش هو من قيد اللاعبين ومنعهم من الانطلاق.
وقال عبدالله خلال برنامج ” الوقت الأصلي ” : ” إن زوران أخطأ في إخراج قوميز، كونه مهاجمًا هدافًا ” .
وأضاف أن المهاجم الهداف مهما كان مستواه غير جيد في الملعب لاينبغي إخراجه، لأنه قد يسجل في أي لحظة.
ماجد عبدالله لـ #الوقت_الأصلي :
الهلال كالخيل في السباق يريد أن ينطلق .. و لكن المدرب زوران تشعر بأنه يقيد الفريق بشكل كبير و يمنعه من الإنطلاق #النصر_الهلال #SBC #الهلال #النصر #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/AYAvVlaAQP
— برنامج الوقت الأصلي (@Alwaqt_alasly) March 30, 2019
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🐪[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 8 دقائق
تشكيلة الهلال كلها دفاع يحمد ربه انه طلع بهذي النتيجه اذا احد والوحده عملوا عمايلهم ليتها ١٠ صفر