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بالفيديو.. ماجد عبدالله يشبه الهلال بالخيل وزوران منعه من الانطلاق

بالفيديو.. ماجد عبدالله يشبه الهلال بالخيل وزوران منعه من الانطلاق
ماجد محمد(صدى):

شبه لاعب النصر السابق ماجد عبدالله، فريق الهلال في ديربي الرياض، بالخيل، مؤكدًا أن المدير الفني للزعيم زوران ماميتش هو من قيد اللاعبين ومنعهم من الانطلاق.

وقال عبدالله خلال برنامج ” الوقت الأصلي ” : ” إن زوران أخطأ في إخراج قوميز، كونه مهاجمًا هدافًا ” .

وأضاف أن المهاجم الهداف مهما كان مستواه غير جيد في الملعب لاينبغي إخراجه، لأنه قد يسجل في أي لحظة.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 8 دقائق

تشكيلة الهلال كلها دفاع يحمد ربه انه طلع بهذي النتيجه اذا احد والوحده عملوا عمايلهم ليتها ١٠ صفر

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