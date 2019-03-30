حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول امطار رعدية على المناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل والقصيم والشرقية والرياض ورتفعات نجران ، جيزان ، عسير والباحة ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتتحول الى شمالية غربية بعد الظهيرة بسرعة 20-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي. و ارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .