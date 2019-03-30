شيرين تكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح لها وتقرر تسمية ابنها على اسمه

القاهرة(صدى):

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، أمام جمهورها في حفل غنائي لها بدبي أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من النجم المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وقالت شيرين: ” من يومين صحيت الصبح على مكالمة تليفون من حد أنتم بتحبوه جدًا، اتصل بيا وقالي احنا بنحبك وخليكِ جامدة.. وكان محمد صلاح ” مضيفة : ” انا لو جيبت ولد هسميه محمد على اسم محمد صلاح ” .

يذكر أن شيرين تمر بأزمة مع نقابة الموسيقيين، ومنعها من الغناء داخل مصر، بسبب بعض التعليقات التي صدرت عنها أثناء حفلها الذي أقيم مؤخرًا في البحرين حيث اعتبرتها إدارة النقابة غير لائقة، وتسيء لسُمعة بلادها.

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