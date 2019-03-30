الكشف عن عدد حالات الإصابة بصفوف المشجعين في ديربي الرياض

سعيد العجل(صدى):

كشفت إحصائية عن عدد الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق الإسعافية ،وفرق التطوع باستاد الملك فهد الدولي بمباراة النصر والهلال ،أمس الجمعة.

وصنفت الإحصائية الإصابات على النحو التالي:

48 حالة مرضية

17 حالة تنفسية

حالتان أمراض قلبية

8 حالات نزيف

6 حالات تشنجات

11 حالة غيبوبة سكر

وبينت أن الحالات المنقولة، هي حالة واحد أزمة قلبية لمواطن سعودي عمره ٥٠ عامًا، يعاني من مشاكل قلبية سابقة نقل لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، ليصبح مجموع الحالات ٩٢ حالة إسعافية.