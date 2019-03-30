إطلاق ” تواصل ” لإيصال صوت الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور دون عناء

علي القحطاني(صدى):

أطلقت وزارة التعليم ،بوابة موحدة، تخدم كافة المستفيدين، لتلقي جميع بلاغاتهم واستفساراتهم، وهي ” تواصل الإلكترونية ”

هنــــــــــــــا.

وتسهم خدمة ” تواصل ” في إيصال صوت المستفيد ،سواء طالب، طالبة، معلم، معلمة، إداري، إدارية، قائد، قائدة، وحتى أولياء الأمور والمبتعثين، وأعضاء هيئة التدريس، إلى كل المسؤولين في قطاعات الوزارة والجامعات ،دون عناء الذهاب إلى الجهة.

وستكون البوابة الموحدة للمستفيد من خدمات وزارة التعليم، مع وجود فرع في كل قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات عبر قنواتها المختلفة ” بوابة الخدمة على شبكة الإنترنت، وتطبيق الهواتف الذكية، ومركز الاتصال الموحد 19996 ” .

ذلك إضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر، وسناب شات، والانستجرام، وسكايب، لتقديم الدعم للمستفيد.