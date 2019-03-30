أول تعليق من هاني شاكر بعد حفله بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

وجه المطرب المصري هاني شاكر، الشكر لقيادات الهيئة العامة للترفيه، على التنظيم، الذي شهده حفله الأول بالمملكة.

وأعرب شاكر عن سعادته البالغة خلال تواجده بالمملكة ،قائلا: ” الحمد لله، أشكر ربنا وكل جمهوري وأحبابي في الخليج من مصريين ومختلف الجنسيات العربية، اللي ساهموا في نجاح حفلي الأول بالسعودية أحب البلدان إلى قلبي ” .

وأضاف: ” أخص بالشكر الهيئة العامة للترفيه في السعودية التي يرأس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ، على دعمهم ورعايتهم للحفل وتوجيه دخله لصالح الجمعيات الخيرية، والمؤسسة الصحية للرعاية الصحية والمنزلية ” .

وتابع: ” ما زاد من سعادتي هو ردود الأفعال التي تلقيتها من قبل القائمين على الحفل، بأنه يعد أكثر الحفلات ارتفاعًا في سعر تذاكر الدخول، التي تم بيعها بالكامل بالتالي ازدادت حصيلة المبلغ الذي تم تحصيله للعمل الخيري ” .

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر قد أدى مناسك العمرة، أثناء تواجده بالمملكة، بعدما أشعل أجواء سماء جدة ،في الحفل الخيري الذي أقيم في قاعة جدة هيلتون الكبرى.