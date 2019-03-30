إعلامي اتحادي للمولد: ” إما الاعتدال أو الرحيل “

نواف السالم(صدى):

شارك محمد البكيري الناقد الرياضي، عبر وسم ” رسالة إلى فهد المولد ” ،قائلا : ” خليه يبلها ويشرب مويتها هو وغيره، إما اعتدلوا أو رحلوا ” .

وأضاف البكيري : ” الاتحاد على مشارف الهبوط، والجمهور وفى وكفى دعم وتحفيز، ولسه باقي يبغون رسائل! هزلت ورب الكعبة ” .

وكان المحللون والنقاد الرياضيين والجماهير الاتحادية، قد انقلبوا على اللاعب فهد المولد، بعد مباراة الاتحاد والفيصلي، ضمن منافسات الدوري.

وتلقى نادي الاتحاد، هزيمة قاسية من الفيصلي بنتيجة 2-3، حيث فرط في تقدمه بهدفين نظيفين، ليواصل معاناته في المراكز المهددة بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

وصبت جماهير الاتحاد، غضبها على المولد، الذي أهدر فرصة ثمينة أمام مرمى الفيصلي، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم العميد بهدفين، كاد ينهي به اللقاء نهائيًا.

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