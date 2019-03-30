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  3. عبدالمحسن الجحلان : زوران سلم الدوري للنصر

عبدالمحسن الجحلان : زوران سلم الدوري للنصر




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 44 دقيقة

ان شاء من كذا وردا يما ظلمتو الفرق كبيره وغير كبيره فرق تصارع على الهبوط انتزع حقها السنافر بالقوه ولا تجد انصاف

[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 41 دقيقة

خذلك بندول ونام كويس وقراء ورد من القران حتى ماتحلم بمطئطي الرؤس في ملعب الملك فهد 🍏🍎

[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 25 دقيقة

وش دخل زوران الاعبين تم إيقافهم عن استخدام المنشطات التي اعتادوا عليها وبان مستواهم الطبيعي، ولجنة المنشطات لها ثلاث جولات تراقب بعض الانديه المشبوه و لو تستمر بالعمل على إيقاف مهازل وفساد بعض الانديه في تعاطي المنشطات الدوري للعالمي 100 %

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