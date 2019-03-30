عبدالمحسن الجحلان : زوران سلم الدوري للنصر

الجمعة 29
مارس
ان شاء من كذا وردا يما ظلمتو الفرق كبيره وغير كبيره فرق تصارع على الهبوط انتزع حقها السنافر بالقوه ولا تجد انصاف
خذلك بندول ونام كويس وقراء ورد من القران حتى ماتحلم بمطئطي الرؤس في ملعب الملك فهد 🍏🍎
وش دخل زوران الاعبين تم إيقافهم عن استخدام المنشطات التي اعتادوا عليها وبان مستواهم الطبيعي، ولجنة المنشطات لها ثلاث جولات تراقب بعض الانديه المشبوه و لو تستمر بالعمل على إيقاف مهازل وفساد بعض الانديه في تعاطي المنشطات الدوري للعالمي 100 %
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حمد الله[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 44 دقيقة
ان شاء من كذا وردا يما ظلمتو الفرق كبيره وغير كبيره فرق تصارع على الهبوط انتزع حقها السنافر بالقوه ولا تجد انصاف
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 604 ] نشر منذ 41 دقيقة
خذلك بندول ونام كويس وقراء ورد من القران حتى ماتحلم بمطئطي الرؤس في ملعب الملك فهد 🍏🍎
ماوكلي[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 25 دقيقة
وش دخل زوران الاعبين تم إيقافهم عن استخدام المنشطات التي اعتادوا عليها وبان مستواهم الطبيعي، ولجنة المنشطات لها ثلاث جولات تراقب بعض الانديه المشبوه و لو تستمر بالعمل على إيقاف مهازل وفساد بعض الانديه في تعاطي المنشطات الدوري للعالمي 100 %