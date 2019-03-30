مركز أرامكو الطبي يعلن عن 8 وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عن توفر وظائف صحية وإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضح المركز أن العمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء، وأن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. منسق مشروع- مدير التمريض (الظهران).

. أخصائي الأمراض الجلدية (الظهران).

. طبيب أسنان أطفال (الظهران).

. طبيب أسنان عام (الظهران).

. أخصائي جراح الفم والوجه والفكين (الظهران).

. أخصائي الأمراض الجلدية (الأحساء).

. أخصائي الرعاية التلطيفية (الظهران).

. مساعد أعمال أول (الظهران).

وأبرز المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 مارس 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــا .