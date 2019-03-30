بالفيديو.. التحالف يستهدف منصة إطلاق صواريخ حوثية

فهمي محمد(صدى):

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مقاطع فيديو تظهر عمليات استهداف نوعية ودقيقة في اليمن.

وتظهر المقاطع، لحظات المراقبة والاستهداف لـ عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية ومنصة إطلاق صواريخ ومعدات عسكرية كانت تستخدم لأغراض عدائية.

وكان التحالف قد أعلن عن ٢٨٣ خرقا من المليشيا الحوثية الإرهابية لوقف إطلاق النار بالحديدة خلال (أسبوع) شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة والهاونات وصواريخ الكاتيوشا ونتج عن هذه الخروقات ٦ شهداء و٢٤ جريحا.