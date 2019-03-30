وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة التصنيع الوطنية، عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الرياض، وحائل، والجبيل، وينبع ” .

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية :مدير مصنع (ينبع)، ممثل مبيعات (حائل)، أخصائي ثاني- مراكز البيانات (الجبيل)، شريك أعمال ثالث (حائل)، مستشار أول- المكافآت والسياسة (الرياض)، أخصائي ثالث- المواد الاستهلاكية (الجبيل)، مستشار ثالث- تطوير الأعمال (الرياض).

بالإضافة إلى : مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل)، رئيس قسم- أعمال الموارد البشرية (ينبع)، موظف- مستودع (ينبع)، مشرف- الجودة (حائل)، مستشار أول- إستراتيجية المصب (الرياض)، مشرف- عمليات التميز (حائل)، مدير- تطوير الحلول (الرياض)، منسق ثاني- المستودع (حائل)، مستشار- التطوير (الرياض)، ممثل- مبيعات الأنابيب (حائل).

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