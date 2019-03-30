وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
أطلقت شركة التصنيع الوطنية، عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “ الرياض، وحائل، والجبيل، وينبع ” .
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية :مدير مصنع (ينبع)، ممثل مبيعات (حائل)، أخصائي ثاني- مراكز البيانات (الجبيل)، شريك أعمال ثالث (حائل)، مستشار أول- المكافآت والسياسة (الرياض)، أخصائي ثالث- المواد الاستهلاكية (الجبيل)، مستشار ثالث- تطوير الأعمال (الرياض).
بالإضافة إلى : مدير- عمليات حلول الأنابيب (حائل)، رئيس قسم- أعمال الموارد البشرية (ينبع)، موظف- مستودع (ينبع)، مشرف- الجودة (حائل)، مستشار أول- إستراتيجية المصب (الرياض)، مشرف- عمليات التميز (حائل)، مدير- تطوير الحلول (الرياض)، منسق ثاني- المستودع (حائل)، مستشار- التطوير (الرياض)، ممثل- مبيعات الأنابيب (حائل).
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