بالفيديو.. السلمي: لايجوز أخذ قرض من البنك لشراء شقة

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله السلمي، اليوم الجمعة، هل يجوز أخذ قرض من البنك لشراء شقة، وذلك ردًا على سؤال متصل خلال برنامج ” يستفتونك ” .

وقال الشيخ : الله سبحانه وتعالى لايحرم شئ إلى وله بدائل، الربا حرامًا قليله وكثيره وأما قول الله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ” .

وأضاف : ولايجوز الربا إذا كان قليل أو كثير، وجاء الله بهذا الآية ليوضح ما كان يفعله المشركون ثم اخذ بعضه قريش، فكانوا يتعاطونه بسبب الآجال، كان الواحد منهم إذا حل دينه يقول له : إما أن تعطي وإما أن تربي ، فيضاعف بذلك أصل دينه مرارا كثيرة، لذلك نزلت الآية.

وتابع قائلًا : ابحث عن تاجر من التجار يشتري لك البيت، ثم يملكه ويبعه عليك بربح، وهذا جائز باتفاق الفقهاء.