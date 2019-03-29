بالصور.. بورشه ترفع الستار عن تايكان الكهربائية بعد 6 أشهر

أميرة خالد(صدى):

سترفع بورشه الستار عن تايكان، أول سيارة كهربائية بالكامل لها، بعد ستة أشهر.

وتقوم بورشة بوضع اللمسات الاخيرة لها حالياً، وهى لا تزال قيد الاختبار في مناخات مختلفة في جميع أنحاء العالم، وتم اختبار بورشه تايكان الكهربائية في درجات حرارة تتراوح بين 35 تحت الصفر وصولاً لـ 50 درجة مئوية في 30 دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفنلندا والإمارات العربية المتحدة.

وتراوحت رطوبة الهواء بين 20 و 100 % والارتفاع من 85 متر إلى 3,000 متر فوق مستوى سطح البحر، وخلال كل هذه الاختبارات، تم شحن البطاريات أكثر من 100,000 مرة.

أما بالنسبة لبرنامج الاختبار الشامل، استخدمت شركة بورشه حوالي 1,000 سائق اختبار ومهندس وفني، وتم اختبارها لمسافة تصل لحوالي 6,000,000 كلم قبل إطلاق السيارة في نهاية العام.

وأوضح ستيفان ويكبا، نائب رئيس خط الإنتاج، أنه بعد الوصول إلى المرحلة النهائية من برنامج الاختبار الصعب، وقبل إطلاق تايكان في السوق في نهاية العام الجاري، سيكونوا قد قاموا بتجربة بورشه الكهربائية الجديدة لمسافة تقرب لـ 6,000,000 كلم في جميع أنحاء العالم، قائلًا: ” نحن بالفعل سعداء للغاية بالوضع الحالي، وبورشه سعيدة بانضمام تايكان لمجموعتها. ”

ويمكن للكهربائية تايكان، بمدى لأكثر من 500 كلم في دورة NEDC، التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 3.5 ثوانٍ في الطراز الأعلى، وبتوصيل البطارية لمدة أربع دقائق فقط، سيتم منح السيارة نطاق يبلغ 100 كلم (NEDC) بفضل نظامها الكهربائي ذو الـ 800 فولت.