للحوامل.. الدهون والسكريات تتسب في إنجاب طفل يعاني من مشاكل في القلب

أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسة أن الدهون والسكريات تتسب في إنجاب طفل يعاني من مشاكل في القلب.

وأوضحت الدراسة أن النساء الحوامل اللاتي يتناولن أطعمة غنية بالدهون والسكريات أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من مشاكل في القلب؛ حيث تم إجراء الدراسة على أمهات الفئران.

وتم خضوع أمهات الفئران لنظام غذائي غير صحي غني بالسكريات والدهون، قبل وأثناء الحمل، وقد ولد الابناء بقلوب ضعيفة.

وأضافت الدراسة، أن هذه المشكلات الصحية استمرت لحوالي 3 أجيال حتى إن لم تكن الفئران الأصغر سنًا تعاني من السمنة، لذا يجب على المرأة الحامل الحفاظ على وزن صحي قبل الحمل وأثناءه.