” بي إيه إي سيستمز ” توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية والتعليمية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين.

واشترطت الشركة في المتقدم، أن يكون من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عددٍ من التخصصات؛ موضحة أن العمل بفروع الشركة في المدن التالية: “ الرياض، والطائف، والظهران، والجبيل ” .

وأشارت إلى أن الوظائف على مسمى: ” فني صيانة أنظمة الخروج- التورنادو، منسق ومدرب عمليات- التورنادو، خبير عمليات السرب- التورنادو، أخصائي تقني/ خط الدعم الفني- التايفون (عدد وظيفتين)، منسق دعم العمليات والطيران- التايفون، قائد فريق الصيانة، فني السفينة، مشرف كهربائي- معدات أرضية، أخصائي تقني/ نظام الدعم الأرضي- التايفون، مشرف أول التسلح- التايفون، مدرب تقني- التوريد، مدير الهندسة- الأنظمة العامة، مراقب البنود، مفتش الدفع، معلم صفوف.

وأفادت الشركة، يأنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، من خلال الرابط هنــــا .