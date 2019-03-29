زوران: المنافسة مستمرة.. والصدارة ستعود للهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد زوران ماميتش المدير الفني لفريق الهلال، على ثقته الكاملة في استعادة الزعيم للصدارة قريباً، مشيراً إلى أن حكم مباراة ديربي الرياض لم يكن موفقاً، ومشدداً على استمرار الصراع على الدوري مع النصر حتى نهاية المسابقة.

وقال زوران خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب نهاية الديربي: ” الشوط الأول لم نكن جيدين على الإطلاق، وأضعنا العديد من الكرات السهلة، ولا ينبغي نسيان أن الخصم يتمتع بالقوة الكبيرة ” .

وعن قيامه بإخراج ميلوس ديجينيك، قال ” ديجينيك لديه بطاقة صفراء مثل كنو تماماً وتغييره كان منطقياً بسبب كثرة الاحتكاكات ” .

وعن أداء حكم اللقاء، عقب قائلاً: ” لا أحب الحديث عن الحكام كثيراً، لكن البطاقة الصفراء الأولى لكنو لم تكن صحيحة، والبطاقة الثانية تكررت كثيراً في المباراة ولم يكن للحكم أي رد فعل ” .

وتعرض محمد إبراهيم كنو للطرد بحلول الدقيقة 67، بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليكمل الزعيم المباراة بـ10 لاعبين.

وأكد على ثقته في تجاوز خسارة الديربي، قائلاً ” خسارتنا اليوم لا تعتبر نهاية العالم، ما زلنا نصارع على البطولات جميعها، نحن خلف النصر بنقطة واحدة وتبقى عدد من المباريات سنلعبها كأنها نهائيات ” .

وحول أولوياته بشأن البطولات التي ينافس عليها الهلال، عقب قائلاً: ” لازلنا نضع الدوري أولوية، ومتأكد أنه في نهاية المطاف، سنحقق اللقب ” .

واختتم: ” أنا متأكد بأننا سنعود قريباً للمركز الأول ” .

خطف النصر فوزاً قاتلاً من الهلال، وتغلب عليه بنتيجة 3-2، في ديربي الرياض، الذي احتضنه استاد الملك فهد، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة الـ25 بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

واعتلى النصر صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، فيما تراجع الهلال للمركز الثاني، بعدما تجمد رصيده عند 57 نقطة.