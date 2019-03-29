ميسي: نجلي يسألني عن سبب رغبتهم في قتلي

ماجد محمد(صدى):

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن تلقيه سؤالاً قاسياً من نجله تياغو، حيث قال: ” لماذا يريدون قتلك في الأرجنتين يا أبي؟ ” .

وقال ميسي خلال حديثه عن سؤال نجله : ” الأمر صعب، ابني يتابع دائما يوتيوب وشاهد فيديو ثم سألني، لماذا يريدون قتلك في الأرجنتين؟ ” .

وتابع: ” أريد مواصلة مسيرتي. ما زلت أريد الفوز بشيء مع المنتخب. سألعب كل اللقاءات المهمة. لقد بلغنا بالفعل نهائي كأس العالم 2014 وهذا ليس شيئا سهلا ” .

وتابع: ” لو كنا قد فزنا بكأس العالم في البرازيل لاختلفت القصة. خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة. بعد ذلك حدثت إخفاقات عديدة وأعتقد أن الإعلام كان عليه التعامل معها بشكل مختلف ” .

وختم كلامه بالقول: ” إذا أردنا أن نكون منافسين أقوياء، علينا فعل ذلك في الملعب، وهناك عمل كثير ينتظرنا لنحقق ذلك. لاعبون كثر خاضوا سبعة أو ثمانية لقاءات فقط مع الفريق لذا علينا الصبر. نستطيع أن نكون أقوياء لوجود مواهب كافية في الفريق ” .

وفشل ميسي في التتويج بأي بطولة مع منتخب بلاده، حيث خسر ميسي نهائي كوبا أميركا في 2007 و2015 و2016، بالإضافة إلى الفشل أيضاً في جميع منافسات كأس العالم.