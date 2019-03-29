التجارة : يحق للمستهلك استرجاع او استبدال السلعة في هذه الحالة
أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه يحق للمستهلك استرجاع او استبدال السلعة في حال كانت معيبة او مقلّدة او غير مطابقة للمواصفات.
وقالت الوزارة عبر ” تويتر ” : ” مرحباً بك، يحق للمستهلك استرجاع او استبدال السلعة في حال كانت معيبة او مقلّدة او غير مطابقة للمواصفات، خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع و الاستبدال لدى المنشأة “.
وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه : ” أنا صاحب منشأة واخذ الزبون مني حبر طابعه وبعد كم يوم جاء يرجعوه بس مفكوك من العلبه ومسحوب الشريط المعدني وعدم وجود الكرتون هل له حق الترجيع “.
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