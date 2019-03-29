التجارة : يحق للمستهلك استرجاع او استبدال السلعة في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه يحق للمستهلك استرجاع او استبدال السلعة في حال كانت معيبة او مقلّدة او غير مطابقة للمواصفات.

وقالت الوزارة عبر ” تويتر ” : ” مرحباً بك، يحق للمستهلك استرجاع او استبدال السلعة في حال كانت معيبة او مقلّدة او غير مطابقة للمواصفات، خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع و الاستبدال لدى المنشأة “.

وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه : ” أنا صاحب منشأة واخذ الزبون مني حبر طابعه وبعد كم يوم جاء يرجعوه بس مفكوك من العلبه ومسحوب الشريط المعدني وعدم وجود الكرتون هل له حق الترجيع “.