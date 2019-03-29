بالفيديو.. إلهام الفضالة تُتهم بالكذب بعد استعراضها ليختها الفاخر

خالد الظفيري(صدى):

استعرضت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، الهدية الفاخرة التي حصلت عليها من زوجها.

وأثارت الفضالة جدلًا واسعًا؛ فقد تناقل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي قامت بتصويره بنفسها وهي تتجول في أرجاء اليخت.

وأعربت إلهام عن فرحتها الكبيرة مشيرة إلى أن قلبها يخفق بشدة، إلا أنها تعرضت لهجوم ناري من قبل عدد كبير من المتابعين، فقد اتهمها بعضهم بالكذب لافتين إلى أن القارب قد لا يكون ملكاً لها، وشكك الكثيرون في صحة الأمر.

ويشار إلى أن إلهام أعلنت في فيديو نشرته في وقت سابق على حسابها على ” سناب شات ” نية زوجها شراء يخت لها.