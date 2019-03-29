  • الجمعة 29

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالفيديو.. استقبال حار بين رئيسي الهلال والنصر

بالفيديو.. استقبال حار بين رئيسي الهلال والنصر

بالفيديو.. استقبال حار بين رئيسي الهلال والنصر
نواف السالم(صدى):

استقبل سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، نظيره من نادي الهلال، محمد بن فيصل، بحرارة شديدة، عندما ألتقيا في استاد ” الملك فهد الدولي ” ، الذي يحتضن ” ديربي الرياض ” .

وحرص الثنائي على عناق بعضهما والابتسامة بشكل يعكس الروح الرياضية بينهما، وذلك للخروج بالديربي بشكل يليق بالكرة السعودية.

ويحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على مضيفه النصر، مساء اليوم الجمعة، في ” ديربي الرياض ” ، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة الـ25 بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *