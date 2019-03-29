بالفيديو.. استقبال حار بين رئيسي الهلال والنصر
استقبل سعود آل سويلم رئيس نادي النصر، نظيره من نادي الهلال، محمد بن فيصل، بحرارة شديدة، عندما ألتقيا في استاد ” الملك فهد الدولي ” ، الذي يحتضن ” ديربي الرياض ” .
وحرص الثنائي على عناق بعضهما والابتسامة بشكل يعكس الروح الرياضية بينهما، وذلك للخروج بالديربي بشكل يليق بالكرة السعودية.
ويحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على مضيفه النصر، مساء اليوم الجمعة، في ” ديربي الرياض ” ، وذلك ضمن قمة منافسات الجولة الـ25 بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان.
بالروح الرياضية يستقبل الرئيسين بعضهما قبل بداية المباراة
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— دوري بلس (@dawriplusksa) March 29, 2019
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