رسمياً.. زيارة موريشيوس بدون تأشيرة للسائح السعودي

علي القحطاني(صدى):

ليس عليك انتظار الحصول على التأشيرة، أو السعي وراءها، في حال كنت ترغب في زيارة موريشيوس، عليك فقط أن تحزم أمتعتك وتنتهي من أعمالك، وتنطلق إلى المطار لزيارتها.

وأكّد وزير السياحة في موريشيوس، أنيل غايان، أن السائح السعودي لا يحتاج إلى تأشيرة دخول، حيث يمكنه الإقامة كيفما شاء.

وأشار وزير السياحة، خلال كلمته في اختتام “أسبوع موريشيوس في المملكة” أمس الخميس، إلى أن السائح السعودي يعد شخصاً مميزاً، ويتمتع بمميزات عن غيره من السائحين، حيث يتم توفير فلل خاصة للعائلات، بجانب بعض المميزات الآخرى.

وجاء ذلك خلال مؤتمر إعلامي كبير نظّمته هيئة موريشيوس للترويج السياحي في فندق نارسيس بالرياض، بحضور الوزير وسفير موريشيوس بالمملكة محمد إقبال لاتونا ونائبه سميم غفار، ونائب السكرتير الدائم رشاد مولاي، والقنصل الفخري العام لموريشيوس في لبنان سالم بيدون.

وبلغ عدد الزوار السعوديين إلى موريشيوس عام 2018، نحو 16507 زائراً بزيادة قدرها 221٪ مقارنة بعدد الزوار من المملكة في عام 2017 الذي بلغ 5142.