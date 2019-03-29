خبراء تغذية : الليمون والأناناس يساعدان على خسارة الوزن في ” الصيف “

أميرة خالد(صدى):

قدم خبراء التغذية نصائح لخسارة الوزن واستعادة الرشاقة في فصل الصيف مؤكدين على ضرورة تناول وجبة العشاء في وقت مبكر، أي قبل النوم بـ 4 ساعات حتى تتمكّن المعدة من هضم الطعام.

وأضاف الخبراء : لابأس من تناول الوجبات الخفيفة أو ما يعرف بالسناك، خاصّة بين وجبتي الغداء والعشاء لكبح الشهيّة وعدم تناول أطعمة تحتوي على سعرات حراريّة عالية أو كميّات أكبر.

كما أكد الخبراء على أنه يمكن تناول الأناناس مع الملح واللّيمون، التفّاح بالجوز والقرفة، خبز البيض مع الأفوكادو، الشوفان، الزبادي مع التوت والرمّا