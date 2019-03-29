مبتعث يتميز وسط أقرانه في معرض طعام أمريكي بـ ” الكبسة “

علي القحطاني(صدى):

أعدت جامعة MSUB في ولاية مونتانا الأمريكية، معرضًا للطعام تنافس فيه العشرات من الطلاب على مستوى العالم.

وشهدت المعرض تواجدًا قويًا من جانب أحد المبتعثين الذين استطاعوا لفت نظر الحاضرين بطبق الكبسة الشهير، وتميز المعرض بالطعام من 11 دولة هذا العام، وهي المملكة، باكستان، المكسيك، اليابان، ألمانيا، الصين، الهند، الصين، كوريا الجنوبية، كينيا وبلغاريا.

كما شملت بعض الأطباق البقلاوة من بلغاريا، وأرز الكيمتشي المقلي من كوريا الجنوبية ووعاء لحوم البقر والأرز من اليابان، إلا أن أكثر ما كان متميزًا هو طبق المبتعث مهدي الشواف، والذي قام بصنع لحم الضأن والأرز، وهو أحد الأطباق الشعبية المعروفة باسم “ الكبسة. ”

وأوضح الشواف، الذي يعيش ويدرس في بيلينغز خلال السنوات الخمس الماضية، وسيتخرج في مايو بشهادة التسويق التجاري، أنه تعلم الوصفة من والدته وجدته.