الضمان الصحي: يجب الإفصاح عن الحمل والأمراض المزمنة في نموذج الإفصاح الطبي

عادل الحربي(صدى):

كشف مجلس الضمان الصحي التعاوني، عن الحالات التي يجب الإفصاح عنها في نموذج الإفصاح الطبي الموحد.

وتضمنت الحالات: ” التنويم في المستشفى خلال 12 شهرًا، الأمراضي الوراثية أو التشوهات الخلقية، أمراض العين، الحمل الحالي، الأمراض المزمنة، أمراض العظام ” .

وأكد المجلس، أن الإفصاح عن الحمل أو بعض الأمراض المزمنة وغيرها من الحالات و الأمراض في نموذج الإفصاح الطبي يسهل عليك سرعة معالجتك وحفظ حقوقك.

وشدد المجلس على أنه إذا لديك أي ملاحظات أو شكوى في مايتعلق بالتأمين الصحي فيجب التواصل مع مركز الاتصال الموحد للمجلس على الرقم 920001177 .