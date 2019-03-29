بالفيديو.. تساقط البرد شمال رنية

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول اليوم الجمعة، تساقط أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد شمال رنية، حيث تحولت إلى أراضي بيضاء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، القصيم ، نجران ) اليوم الجمعة.

كما توقعت هطول أمطار على اجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل وكذلك على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة.