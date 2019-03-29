بالصور.. شقيقان يتنزهان يوميًا ويتجولان مع أسد في الشوارع

إسلام آباد(صدى):

أقدم شقيقان من باكستان، على رعاية شبل تركته أمه بعد ولادته بأسبوعين دون أن توفر له مأوى أو حليب.

وقرر الشقيقان حمزة وحسين ، أن يتعاملا مع الأسد كأنه شقيقهما الثالث وأطلقا عليه اسم ” سيمبا ” ، وأصبح يتجول برفقتهما في أي مكان، حتى أصبح عمره الآن سنتين.

وقال الشقيقان إنهما عندما يذهبان إلى التسوق، يتركانه في السيارة في شوارع كراتشي من دون إغلاق أبوابها بالمفتاح، فهو بمثابة إنذار كاف لكل من تسول نفسه الاقتراب من السيارة.

ويقول حمزة وحسن إنهما يمزحان معه ويمكنهما وضع رأسيهما داخل فمه أو أيديهما دون أن يفعل الأسد شيئا.